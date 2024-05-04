«Зенит-М» стал победителем Единой молодёжной лиги

Сегодня, 4 мая, состоялся финальный матч Единой молодёжной лиги ВТБ между командами «Зенит-М» и «ЦСКА-Юниор». Петербургский клуб победил армейцев со счётом 77:74 (19:18, 25:22, 19:14, 14:20) и стал чемпионом Единой молодёжной лиги.

Наиболее результативным игроком команды «Зенит-М» стал центровой Егор Рыжов. В ходе игры он набрал 23 очка, сделал 19 подборов, две передачи, а также один перехват и пять потерь. На площадке Егор провёл 29 минут и 24 секунды. Кроме того, Рыжов стал MVP игры.

Самым результативным игроком «ЦСКА-Юниор» стал Даниил Ключенков. В ходе встречи ему удалось набрать 15 очков, сделать пять подборов, а также один перехват, кроме того, он совершил две потери. На площадке Даниил находился 25 минут и 55 секунд.