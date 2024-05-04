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«Этому нет оправдания». Стивен Эй Смит подверг критике Патрика Беверли

«Этому нет оправдания». Стивен Эй Смит подверг критике Патрика Беверли
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Известный телеведущий канала ESPN Стивен Эй Смит обрушился с критикой на защитника «Милуоки Бакс» Патрика Беверли, который отказался давать интервью продюсеру ESPN Малинде Адамс под предлогом того, что она не подписана на его подкаст.

«Я просто не могу поверить в то, что он это сделал. Мы знакомы с Патриком много лет. Я люблю его. Но его поступок непростителен. Этому нет оправдания. Когда он бросал мяч в трибуны, то он не собирался бросать его в женщину. Он хотел бросить его в парня. Но ему вообще не следовало его бросать, а потом и отказывать в интервью. В тот момент в раздевалке точно были мужчины-репортёры, которые вряд ли подписаны на подкаст Патрика. Ты задавал им вопросы по поводу подписки на твой подкаст? Ты отказывался с ними разговаривать?

Этому нет оправдания. Я люблю Патрика, но не могу это оправдать, ни на йоту. Это невероятно плохо смотрится. Отстранение? Вы можете это сделать. Наказание грядёт, и я подозреваю, что оно будет суровым», — приводит слова Беверли портал Sports Illustrated.

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