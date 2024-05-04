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Митчелл повторил достижение Джордана, Чемберлена и Айверсона по 50-очковым выступлениям

Митчелл повторил достижение Джордана, Чемберлена и Айверсона по 50-очковым выступлениям
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Атакующий защитник и лидер «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл стал четвёртым в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) игроком, которому удалось набрать 50+ очков в матчах плей-офф НБА.

  • Майкл Джордан — 8 матчей.
  • Уилт Чемберлен — 4 матча.
  • Аллен Айверсон и Донован Митчелл — 3 матча.

Напомним, сегодня, 4 мая, завершился шестой матч серии плей-офф 1/4 финала Восточной конференции НБА между «Орландо Мэджик» и «Кливленд Кавальерс». «Мэджик» победили со счётом 103:96 и сравняли счёт в серии — 3-3.

Самым результативным игроком матча стал Донован Митчелл, на счету которого 50 набранных очков, четыре подбора и четыре результативных паса. Решающий, седьмой матч серии между «Мэджик» и «Кавальерс» состоится в ночь с 5 на 6 мая в Кливленде.

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