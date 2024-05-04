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Кириленко: в Краснодарском крае серьёзный прорыв в подготовке юных талантов

Кириленко: в Краснодарском крае серьёзный прорыв в подготовке юных талантов
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поздравил «Локомотив-Кубань» с завоеванием третьего места в Единой молодёжной лиге, а также отметил прогресс клуба.

«Хочу поздравить руководство «Локомотива-Кубань» с бронзовыми медалями молодёжного чемпионата Единой лиги ВТБ. В Краснодарском крае за последние несколько лет произошёл серьёзный прорыв в подготовке резерва, а с появлением большой баскетбольной академии это стало ещё заметнее. Через неё уже прошло огромное количество ребят. И мы видим, что это очень симпатичный резерв клуба, который уже даёт результаты. Вы посмотрите, сколько сейчас в основе «Локо» вчерашних выпускников академии, и эта молодёжь играет очень важную роль в команде! На это очень приятно смотреть, и я желаю клубу, чтобы такая успешная работа продолжалось и в будущем!» — приводит слова Кириленко пресс-служба клуба «Локомотив-Кубань».

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