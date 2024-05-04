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Игрок «Даллас Маверикс» выбыл до конца сезона

Игрок «Даллас Маверикс» выбыл до конца сезона
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Тяжёлый форвард «Даллас Маверикс» Максимилиан Клебер получил полный вывих правого плечевого сустава, в результате чего он не сможет принимать участие в играх значительное время. Об этом сообщает североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в своих социальных сетях.

Максимилиан Клебер немец. В 2014 году он участвовал в драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), однако не был выбран. Спустя три года, в 2017 году, он подписал контракт с «Даллас Маверикс» и с тех пор выступает за этот клуб.

В сезоне-2023/2024 НБА Клебер принял участие в 43 играх. В среднем за игру он набирает 4,4 очка, делает 3,3 подбора, а также 1,6 передачи. На площадке в среднем за матч Макси находится 20 минут и 15 секунд.

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