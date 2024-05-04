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Ксэвьер Ратэн-Мэйс: «Енисей» навсегда в моём сердце

Ксэвьер Ратэн-Мэйс: «Енисей» навсегда в моём сердце
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Защитник «Енисея» Ксэвьер Ратэн-Мэйс поблагодарил клуб и фанатов за проведённый сезон в Единой лиге.

«Дорогой «Енисей»! Вау, какой невероятный это был год, я хочу сказать тебе спасибо от всего сердца. Спасибо за воспоминания, спасибо за любовь и преданность мне каждый вечер. Спасибо, что приняли молодого человека с большими мечтами. Болельщики, вы были такими удивительными, такими особенными, и любовь, которую я получал весь год и последние несколько дней, была просто ошеломляющей. Я надеюсь, что я и наша команда заставили вас гордиться и дали вам что-то, о чём каждый из вас сможет говорить долгие годы. Я и моя семья любит «Енисей», вы навсегда в наших сердцах. До новых встреч», — написал Ксэвьер в своих социальных сетях.

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