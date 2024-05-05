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Рыжов получил приз MVP финала, игроки ЦСКА не радовались серебру. Фото победы «Зенита-М»

Рыжов получил приз MVP финала, игроки ЦСКА не радовались серебру. Фото победы «Зенита-М»
«Зенит-М» выиграл Единую молодёжную лигу ВТБ
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4 мая в «Баскет Холл Москва» состоялся финальный матч Единой молодёжной лиги ВТБ, в котором «ЦСКА-Юниор» встречался с «Зенитом-М». Петербургский клуб одержал победу со счётом 77:74 и стал чемпионом турнира.

Самым результативным игроком «Зенита-М» стал центровой Егор Рыжов. В ходе решающего матча он набрал 23 очка, сделал 19 подборов, две передачи, а также один перехват и пять потерь. Также Рыжов был признан MVP финальной встречи.

В составе «ЦСКА-Юниор» самым результативным игроком оказался Даниил Ключенков, набравший 15 очков. Также на его счету пять подборов, один перехват и две потери.

Лучшие фото с матча «ЦСКА-Юниор» — «Зенит-М» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

В матче за третье место встречались «СШОР Локо-2» и «МБА-Юниор», победа осталась за краснодарской командой.

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