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Эксперт НБА подверг критике действия Патрика Беверли во время матча с «Пэйсерс»

Эксперт НБА подверг критике действия Патрика Беверли во время матча с «Пэйсерс»
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Известный эксперт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Колин Каухерд считает, что защитника «Милуоки Бакс» Патрика Беверли должны дисквалифицировать на первую половину сезона-2024/2025 НБА.

«Игрок, который бросает мяч в другого игрока, может быть дисквалифицирован на одну игру. Судья может быть близок к тому, чтобы назначить дисквалификацию на пять игр. Болельщик может рассчитывать на его дисквалификацию на полсезона. Это выходит за рамки, которые даже отдалённо нельзя назвать приемлемыми. Это даже нельзя сравнить с агрессией между игроками, а команды и лиги этого не терпят», — приводит слова Каухерда портал The Spun.

Напомним, Патрик Беверли в концовке шестого матча с «Индианой Пэйсерс» бросил мяч в фанатов, которые находились на трибунах.

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