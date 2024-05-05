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Денвер Наггетс – Миннесота Тимбервулвз 106:96, как сыграли, победила Миннесота, результат матча плей-офф НБА 5 мая

«Миннесота» выиграла первый матч серии с «Денвером», у Эдвардса 43 очка
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Завершился первый матч второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Денвер Наггетс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» и закончилась победой гостей со счётом 106:96.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
05 мая 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
99 : 106
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Денвер Наггетс: Йокич - 32, Портер - 20, Маррей - 17, Гордон - 9, Браун - 7, Колдуэлл-Поуп - 6, Джексон - 5, Холидэй - 3, Строутер, Тайсон, Джордан, Уотсон, Ннаджи, Пикетт
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 43, Таунс - 20, Рид - 16, Конли - 14, Гобер - 6, Александер-Уолкер - 5, Андерсон - 2, Макдэниелс, Маклафлин, Мур, Майнотт, Моррис, Уоррен, Миллер, Гарза

Самым результативным игроком «Миннесоты» стал защитник Энтони Эдвардс, на счету которого 43 очка, семь подборов и три передачи. Разыгрывающий гостей Майк Конли отметился дабл-даблом. Он набрал 14 очков и сделал 10 передач.

Наиболее результативным игроком «Денвера» стал сербский центровой Никола Йокич. В ходе игры он набрал 32 очка, сделал восемь подборов и девять передач. Его партнёр по команде лёгкий форвард Майкл Портер набрал 20 очков.

Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Тимбервулвз». Напомним, «Миннесота» завершила регулярный чемпионат на третьем месте Западной конференции. В первом раунде плей-офф НБА сегодняшние гости в четырёх матчах выиграли серию у «Финикса». «Денвер», в свою очередь, финишировал на втором месте на Западе. В первом раунде плей-офф турнира «Наггетс» в пяти матчах обыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» (4-1).

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Турнирная сетка
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