«Миннесота» выиграла первый матч серии с «Денвером», у Эдвардса 43 очка

Завершился первый матч второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Денвер Наггетс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» и закончилась победой гостей со счётом 106:96.

Самым результативным игроком «Миннесоты» стал защитник Энтони Эдвардс, на счету которого 43 очка, семь подборов и три передачи. Разыгрывающий гостей Майк Конли отметился дабл-даблом. Он набрал 14 очков и сделал 10 передач.

Наиболее результативным игроком «Денвера» стал сербский центровой Никола Йокич. В ходе игры он набрал 32 очка, сделал восемь подборов и девять передач. Его партнёр по команде лёгкий форвард Майкл Портер набрал 20 очков.

Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Тимбервулвз». Напомним, «Миннесота» завершила регулярный чемпионат на третьем месте Западной конференции. В первом раунде плей-офф НБА сегодняшние гости в четырёх матчах выиграли серию у «Финикса». «Денвер», в свою очередь, финишировал на втором месте на Западе. В первом раунде плей-офф турнира «Наггетс» в пяти матчах обыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» (4-1).