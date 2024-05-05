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Энтони Эдвардс повторил достижение Коби Брайанта для 22-летних игроков в плей-офф

Энтони Эдвардс повторил достижение Коби Брайанта для 22-летних игроков в плей-офф
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Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс набрал 43 очка в первом матче серии второго раунда с «Денвер Наггетс». Таким образом, он стал вторым после Коби Брайанта 22-летним игроком в истории плей-офф, кому удалось набрать 40 или более очков в двух плей-офф встречах подряд.

Выступление Эдвардса помогло «Миннесоте» одержать победу в матче со счётом 106:99. Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Тимбервулвз». Напомним, «Миннесота» завершила регулярный чемпионат на третьем месте Западной конференции.

В первом раунде плей-офф НБА «Тимбервулвз» в четырёх матчах выиграли серию у «Финикса». «Денвер», в свою очередь, финишировал на втором месте на Западе. В первом раунде плей-офф «Наггетс» в пяти матчах обыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» (4-1).

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
05 мая 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
99 : 106
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Денвер Наггетс: Йокич - 32, Портер - 20, Маррей - 17, Гордон - 9, Браун - 7, Колдуэлл-Поуп - 6, Джексон - 5, Холидэй - 3, Строутер, Тайсон, Джордан, Уотсон, Ннаджи, Пикетт
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 43, Таунс - 20, Рид - 16, Конли - 14, Гобер - 6, Александер-Уолкер - 5, Андерсон - 2, Макдэниелс, Маклафлин, Мур, Майнотт, Моррис, Уоррен, Миллер, Гарза
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