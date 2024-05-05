Энтони Эдвардс повторил достижение Коби Брайанта для 22-летних игроков в плей-офф

Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс набрал 43 очка в первом матче серии второго раунда с «Денвер Наггетс». Таким образом, он стал вторым после Коби Брайанта 22-летним игроком в истории плей-офф, кому удалось набрать 40 или более очков в двух плей-офф встречах подряд.

Выступление Эдвардса помогло «Миннесоте» одержать победу в матче со счётом 106:99. Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Тимбервулвз». Напомним, «Миннесота» завершила регулярный чемпионат на третьем месте Западной конференции.

В первом раунде плей-офф НБА «Тимбервулвз» в четырёх матчах выиграли серию у «Финикса». «Денвер», в свою очередь, финишировал на втором месте на Западе. В первом раунде плей-офф «Наггетс» в пяти матчах обыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» (4-1).