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Йокич назвал способ, который поможет ему справиться с тремя бигменами «Миннесоты»

Йокич назвал способ, который поможет ему справиться с тремя бигменами «Миннесоты»
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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич ответил на вопрос о том, что ему можно сделать, чтобы более эффективно справляться с тремя бигменами «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунсом, Руди Гобером и Назом Ридом. Сербу понадобилось несколько секунд на раздумья, прежде чем дать ответ.

«Сделать моего клона», — заявил Йокич на пресс-конференции.

В первом матче противостояния победу одержала «Миннесота» со счётом 106:99.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
05 мая 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
99 : 106
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Денвер Наггетс: Йокич - 32, Портер - 20, Маррей - 17, Гордон - 9, Браун - 7, Колдуэлл-Поуп - 6, Джексон - 5, Холидэй - 3, Строутер, Тайсон, Джордан, Уотсон, Ннаджи, Пикетт
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 43, Таунс - 20, Рид - 16, Конли - 14, Гобер - 6, Александер-Уолкер - 5, Андерсон - 2, Макдэниелс, Маклафлин, Мур, Майнотт, Моррис, Уоррен, Миллер, Гарза

Самым результативным игроком «Миннесоты» стал защитник Энтони Эдвардс, на счету которого 43 очка, семь подборов и три передачи. Разыгрывающий гостей Майк Конли отметился дабл-даблом. Он набрал 14 очков и сделал 10 передач.

Наиболее результативным игроком «Денвера» стал сербский центровой Никола Йокич. В ходе игры он набрал 32 очка, сделал восемь подборов и девять передач. Его партнёр по команде лёгкий форвард Майкл Портер набрал 20 очков.

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