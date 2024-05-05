Йокич назвал способ, который поможет ему справиться с тремя бигменами «Миннесоты»

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич ответил на вопрос о том, что ему можно сделать, чтобы более эффективно справляться с тремя бигменами «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунсом, Руди Гобером и Назом Ридом. Сербу понадобилось несколько секунд на раздумья, прежде чем дать ответ.

«Сделать моего клона», — заявил Йокич на пресс-конференции.

В первом матче противостояния победу одержала «Миннесота» со счётом 106:99.

Самым результативным игроком «Миннесоты» стал защитник Энтони Эдвардс, на счету которого 43 очка, семь подборов и три передачи. Разыгрывающий гостей Майк Конли отметился дабл-даблом. Он набрал 14 очков и сделал 10 передач.

Наиболее результативным игроком «Денвера» стал сербский центровой Никола Йокич. В ходе игры он набрал 32 очка, сделал восемь подборов и девять передач. Его партнёр по команде лёгкий форвард Майкл Портер набрал 20 очков.