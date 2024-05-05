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«Я вернусь сильнее». Расселл Уэстбрук обратился к фанатам «Клипперс»

«Я вернусь сильнее». Расселл Уэстбрук обратился к фанатам «Клипперс»
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук обратился к фанатам после окончания сезона. Напомним, коллектив из Калифорнии уступил в серии первого раунда «Даллас Маверикс» со счётом 2-4.

«Меня так часто обсуждают в СМИ. Могу с уверенностью сказать, что большинство их слов про меня являются ложью. Сейчас тяжёлое время для нас всех, так как многие имели высокие ожидания от этого сезона. Мы чувствуем давление и расстроены, что конец сезона стал разочаровывающим.

Тем не менее мне понравился это сезон, я пытался своей энергией помочь команде. Я всё также готов пробовать новые роли, чтобы помочь коллективу. Мы все надеялись на другой исход, но мне нравилось сражаться бок о бок со своими парнями. Я надеюсь, что вернусь ещё сильнее и буду готов сделать всё, чтобы помочь нам выиграть в следующем сезоне», — написал Уэстбрук в социальных сетях.

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