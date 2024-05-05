Карл-Энтони Таунс: у нас не «Биг-3», а «Биг-15»

Бигмен «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс высказался о своей команде после победы в первом матче второго раунда плей-офф с «Денвер Наггетс» (106:99).

«Да, конечно, Эдвардс поймал «горячую руку» с самого начала, но он сам говорил, в первую очередь, о всей команде. Все говорят, что у нас «Биг-3», но на самом деле мы «Биг-15». У нас 15 ребят, отлично играющих в баскетбол. Запасные ребята были бы основными во многих командах НБА, но нам повезло всем собраться вместе в одной команде. Можно любого из нашей команды назвать, он внёс вклад в сегодняшнюю победу.

Энтони Эдвардс — особенный игрок. Он был сегодня агрессивен, потому что хотел победить. Он так играет весь год», — приводит слова Таунса журналист Дэйв МакМенамин в социальной сети X (ранее — Twitter).