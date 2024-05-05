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Карл-Энтони Таунс: у нас не «Биг-3», а «Биг-15»

Карл-Энтони Таунс: у нас не «Биг-3», а «Биг-15»
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Бигмен «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс высказался о своей команде после победы в первом матче второго раунда плей-офф с «Денвер Наггетс» (106:99).

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
05 мая 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
99 : 106
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Денвер Наггетс: Йокич - 32, Портер - 20, Маррей - 17, Гордон - 9, Браун - 7, Колдуэлл-Поуп - 6, Джексон - 5, Холидэй - 3, Строутер, Тайсон, Джордан, Уотсон, Ннаджи, Пикетт
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 43, Таунс - 20, Рид - 16, Конли - 14, Гобер - 6, Александер-Уолкер - 5, Андерсон - 2, Макдэниелс, Маклафлин, Мур, Майнотт, Моррис, Уоррен, Миллер, Гарза

«Да, конечно, Эдвардс поймал «горячую руку» с самого начала, но он сам говорил, в первую очередь, о всей команде. Все говорят, что у нас «Биг-3», но на самом деле мы «Биг-15». У нас 15 ребят, отлично играющих в баскетбол. Запасные ребята были бы основными во многих командах НБА, но нам повезло всем собраться вместе в одной команде. Можно любого из нашей команды назвать, он внёс вклад в сегодняшнюю победу.

Энтони Эдвардс — особенный игрок. Он был сегодня агрессивен, потому что хотел победить. Он так играет весь год», — приводит слова Таунса журналист Дэйв МакМенамин в социальной сети X (ранее — Twitter).

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