Источник: «Олимпия» и «Виртус» рассматривают возможность подписания Димитриевича

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Инсайдер Лука Д'Алессандро сообщил в социальной сети X (ранее — Twitter), что «Олимпия» Милан и «Виртус» Болонья раздумывают над подписанием разыгрывающего УНИКСа Ненада Димитриевича.

Димитриевич стал MVP нынешнего регулярного сезона Единой лиги и набирает в среднем 18,4 очка и 6,9 результативных передач.

Итальянские команды не участвуют в плей-офф текущего розыгрыша Евролиги. «Олимпия» заняла 12-е место по итогам регулярного чемпионата, а «Виртус» смог пробиться в зону плей-ин, где уступил «Басконии» в матче за последнюю путёвку в четвертьфинал.

УНИКС занял первое место в группе «А» и уже прошёл в полуфинал, где встретится с «Локомотивом-Кубань». Команды являются финалистами прошлого сезона Единой лиги.