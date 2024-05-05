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Зенит — ЦСКА. Прямая трансляция
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Хавьер Паскуаль рассказал о травмированных игроках в составе «Зенита»

Хавьер Паскуаль рассказал о травмированных игроках в составе «Зенита»
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался о начале полуфинальной серии с ЦСКА в рамках Единой лиги ВТБ. Первый матч серии состоится сегодня, в 19:00 мск.

«Это будет долгая серия, как минимум четыре матча, а может быть, и все семь. Мы серьёзно подойдём к этой серии, обе команды с первой до последней игры будут упорно работать тактически.

Я уважаю нового главного тренера ЦСКА, как уважал и прежнего – к сожалению, терять должность тоже является частью нашей работы, такая у нас история.

В первую очередь нам нужно восстановиться. Игорь Вольхин сломал палец и теперь вне состава, Карасёв играет с травмой. Нужно восстановить игроков настолько, насколько это возможно, понять, кто сможет играть, и быть готовыми к серии», — приводит слова Паскуаля официальный сайт Единой лиги.

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