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Андреас Пистиолис поделился настроем на матчи с «Зенитом» в полуфинале Единой лиги

Андреас Пистиолис поделился настроем на матчи с «Зенитом» в полуфинале Единой лиги
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис высказался о настрое команды перед началом полуфинальной серии с «Зенитом» в рамках Единой лиги. Первый матч серии состоится сегодня, в 19:00.

«Полуфинал – время наслаждаться баскетболом. Эти матчи требуют иного психологического подхода, они будут отличаться от встреч регулярного чемпионата. Мы готовы к вызову. Нам противостоит очень хорошая команда, надеемся вернуться домой как минимум с одной победой и настраиваемся на успех в серии.

Поскольку большую часть подготовительного периода мы не знали, кто будет соперником, я постарался сделать некоторые изменения, которые больше подходят моей философии, но, в то же время, учитывают лучшие качества игроков. Старались найти свою идентичность, взять всё лучшее из показанного в первом раунде и готовились к предстоящим матчам», — приводит слова Пистиолиса официальный сайт Единой лиги.

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