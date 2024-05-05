Игрок «Зенита» Зубков: важно воспользоваться преимуществом домашней площадки

Баскетболист «Зенита» Андрей Зубков высказался о предстоящей полуфинальной серии с ЦСКА. Первый матч противостояния состоится сегодня, 5 апреля, в 19:00 мск.

«Важно ли преимущество домашнего паркета? Да, конечно, поддержка болельщиков на любой стадии и с любым соперником нам очень нужна и очень важна для нас. Тем более, я думаю, что все болельщики вспомнят, какой была финальная серия Единой лиги ВТБ с ЦСКА два года назад. Как весь зал поддерживал нас, как было громко на трибунах, как много было людей. Так что это действительно важно — воспользоваться преимуществом домашней площадки и выиграть эти матчи с помощью наших болельщиков.

Не могу сказать, что ЦСКА изменился очень сильно. Времени смотреть внимательно их серию с «Енисеем» не было. Но они уверенно обыграли красноярцев в серии 3:0, пришел новый главный тренер, все эти факторы явно положительно повлияли на их эмоциональное состояние. По поводу тактики, возможно, мы узнаем что-то новое по ходу серии и во время разборов при подготовке к матчам», — приводит слова Зубкова пресс-служба клуба.