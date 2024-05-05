Джимми Батлер: если бы я играл, «Селтикс» и «Никс» отправились бы на отдых

Форвард «Майами Хит» Джимми Батлер высказался о том, как бы прошёл текущий плей-офф, если бы он не получил травму.

«Один, два, три, запись! Если бы я играл, «Селтикс» отправились бы на отдых. «Никс» уж точно отправились бы на отдых.

Джош Харт? Я вас умоляю.

Тибодо? Я люблю Тибса, но мне он не нужен. Тибс, я люблю тебя, малыш. Ты нуждаешься во мне, а я в тебе нет. Это такие односторонние отношения. Я хорошо к тебе отношусь, но ты мне не нужен», — сказал Батлер в интервью Rock The Bells.

Напомним, Батлер из-за травмы не смог принять участие в серии первого раунда с «Бостон Селтикс». Коллектив из Флориды уступил в серии со счётом 1-4 и не смог повторить прошлогодний успех, когда «Хит» смогли добраться до финала.

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