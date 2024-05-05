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Инсайдер: Ненад Димитриевич перейдёт в «Олимпию» Милан

Инсайдер: Ненад Димитриевич перейдёт в «Олимпию» Милан
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Авторитетный инсайдер Чема де Лукас подтвердил информацию портала Eurodevotion о том, что разыгрывающий УНИКСа Ненад Димитриевич окажется в «Олимпии» Милан в ближайшее межсезонье. Сообщается, что срок контракта будет составлять три года.

«Олимпия» заняла 12-е место по итогам регулярного чемпионата Евролиги и не смогла выйти в плей-офф.

Ранее сообщалось, что игроком также интересуется «Болонья».

Димитриевич стал MVP нынешнего регулярного сезона Единой лиги и набирает в среднем 18,4 очка и 6,9 результативных передач.

УНИКС занял первое место в группе «А» и уже прошёл в полуфинал, где встретится с «Локомотивом-Кубань». Команды являются финалистами прошлого сезона Единой лиги. Первый матч противостояния состоится завтра, 6 апреля.

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