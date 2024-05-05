Ассистент тренера ЦСКА Денис Годлевский вступил в союз тренеров Евролиги

Денис Годлевский, ассистент главного тренера ЦСКА Андреаса Пистиолиса, заявил, что вступил в союз тренеров Евролиги.

«Друзья! Официально вступил в союз тренеров Евролиги. Хочу развиваться и во всех деталях изучать тенденции современной игры. Собираюсь участвовать в летнем конгрессе тренеров Евролиги. Ну и, конечно, продолжу делиться знаниями со всеми, кто хочет разбираться в игре», — заявил Годлевский в своём телеграм-канале.

40-летний специалист работает ассистентом с 2022 года. Ранее он семь лет находился на позиции скаута в московском клубе. На более ранних этапах своей карьеры работал тренером и скаутом студенческой и юниорской сборных России по баскетболу.

Денис работает баскетбольным тренером с 2000 года.