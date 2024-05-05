Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Ассистент тренера ЦСКА Денис Годлевский вступил в союз тренеров Евролиги

Ассистент тренера ЦСКА Денис Годлевский вступил в союз тренеров Евролиги
Комментарии

Денис Годлевский, ассистент главного тренера ЦСКА Андреаса Пистиолиса, заявил, что вступил в союз тренеров Евролиги.

«Друзья! Официально вступил в союз тренеров Евролиги. Хочу развиваться и во всех деталях изучать тенденции современной игры. Собираюсь участвовать в летнем конгрессе тренеров Евролиги. Ну и, конечно, продолжу делиться знаниями со всеми, кто хочет разбираться в игре», — заявил Годлевский в своём телеграм-канале.

40-летний специалист работает ассистентом с 2022 года. Ранее он семь лет находился на позиции скаута в московском клубе. На более ранних этапах своей карьеры работал тренером и скаутом студенческой и юниорской сборных России по баскетболу.

Денис работает баскетбольным тренером с 2000 года.

Материалы по теме
Андреас Пистиолис поделился настроем на матчи с «Зенитом» в полуфинале Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android