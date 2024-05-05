Крис Финч пришёл на первый матч с «Денвером» на костылях

Главный тренер «Миннесоты Тимбервулвз» Крис Финч появился на первой игре 1/2 финала Западной конференции с «Денвер Наггетс» на костылях.

Напомним, наставник «Миннесоты» получил повреждение во время четвёртого матча первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Финикс Санз» (122:116, 4-0). После фола Девина Букера в Криса врезался игрок «Миннесоты» Майк Конли. У Финча был диагностирован разрыв правого коленного сухожилия.

Фото: Courtside Buzz

Сегодня завершился первый матч второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Денвер Наггетс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» и закончилась победой гостей со счётом 106:99.