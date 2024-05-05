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Стало известно, в какой топ-клуб Европы может перейти Коркмаз

Стало известно, в какой топ-клуб Европы может перейти Коркмаз
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Мадридский «Реал» интересуется свободным агентом Фурканом Коркмазом, сообщает инсайдер Лука Д'Аллесандро в социальных сетях.

В нынешнем сезоне НБА Фуркан Коркмаз принял участие в 35 матчах, в среднем за игру набирая 2,5 очка, совершая 0,9 подбора и отдавая 0,7 результативной передачи.

1 мая состоялась третья игра плей-офф Евролиги между «Басконией» и «Реалом» Мадрид. Встреча завершилась поражением «Басконии» со счётом 98:102 (22:22, 34:30, 17:20, 25:30). Благодаря этому мадридский коллектив стал первой командой, которая вышла в «Финал четырёх».

«Реал» в третий раз победил «Басконию» и вышел в «Финал четырёх»:

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