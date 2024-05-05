«Он как Ларри Бёрд, только выше, больше и сильнее». Гордон — о Йокиче

Тяжёлый форвард «Денвер Наггетс» Аарон Гордон высказался по поводу лидера команды Николы Йокича.

«Он как Ларри Бёрд, только выше, больше и сильнее. В его игре есть немного Бёрда, немного Мэджика Джонсона, немного Тима Данкана и много Арвидаса Сабониса. Но на самом деле он уникален. И, возможно, однажды он станет величайшим.

Я бы с удовольствием сыграл против него. Он хорош. За всю историю нашей игры было так много великих центровых, но он хорош. Я просто надеюсь, что он будет здоров и сможет продолжать делать то, что он делает, потому что за ним интересно наблюдать», — приводит слова Гордона The Sports Rush.

Сегодня состоялся первый матч второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Денвер Наггетс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» и закончилась победой гостей со счётом 106:99.