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Стало известно, почему Леброн Джеймс был недоволен Дарвином Хэмом в начале сезона

Стало известно, почему Леброн Джеймс был недоволен Дарвином Хэмом в начале сезона
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Журналистка ESPN Рамона Шелбурн рассказала, по какой причине лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс был недоволен работой главного тренера команды Дарвина Хэма в начале нынешнего сезона.

«По словам источников, Джеймса взбесила идея ограничить его минуты в начале сезона, и от этой идеи отказались уже после нескольких игр», — приводит слова Шелбурн The Cold Wire.

Напомним, «Лейкерс» завершили выступление в плей-офф НБА на стадии 1/4 финала Западной конференции, уступив в серии с «Денвер Наггетс» (1-4).

Ранее авторитетный инсайдер The Athletic Йован Буха рассказал, что на протяжении последних месяцев популярный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс добивался от руководства «Лос-Анджелес Лейкерс» подписания в команду третьей звезды, однако те не пошли ему навстречу.

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