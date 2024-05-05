Единая лига показала закулисье «Финала четырёх» — 2024 молодёжного чемпионата

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Единая лига ВТБ опубликовала новый ролик на своём YouTube-канале, в котором показала закулисье «Финала четырёх» — 2024 молодёжного чемпионата.

Видео доступно на YouTube-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Напомним, 4 мая состоялся финальный матч Единой молодёжной лиги ВТБ между командами «Зенит-М» и «ЦСКА-Юниор». Петербургский клуб победил армейцев со счётом 77:74 (19:18, 25:22, 19:14, 14:20) и стал чемпионом Единой молодёжной лиги.

Итоговое положение команд:

1. «Зенит-М» (Санкт-Петербург).

2. «ЦСКА-Юниор» (Москва).

3. «СШОР Локо-2» (Краснодар).

4. «МБА-Юниор» (Москва).

5. «ЦСП Химки-2» (Московская область).

6. «Руна-2» (Москва).

7. «ПАРМА-М» (Пермский край).

8. «Уралмаш-2» (Екатеринбург).

9 .«Самара-2» (Самарская область).

10. УНИКС-2 (Казань).

11. «Пари Нижний Новгород0-2» (Нижний Новгород).

12. «Автодор-2» (Саратов).

13. «Енисей-2» (Красноярский край).