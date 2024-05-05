ЦСКА обыграл «Зенит» на выезде в первом матче полуфинала Единой лиги
Поделиться
Завершился первый матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, в котором санкт-петербургский Зенит на своей площадке принимал ЦСКА. Счёт встречи 82:67 в пользу гостей.
Единая лига ВТБ . 1/2 финала
05 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
67 : 82
ЦСКА
Москва
Зенит: Фрейзер, Морган, Захаров, Герасимов, Карасёв, Жбанов, Эртель, Зубков, Торопов, Курич, Карлтон, Хантер
ЦСКА: Уэйр, Джекири, Ганькевич, Тримбл, Ухов, Астапкович, Руженцев, Антонов, Жан-Шарль, Хэнлан, М'Бай, Курбанов
Самыми результативными игроками встречи стали Амат М'Бай и Ливио Жан-Шарль — по 18 очков. В составе хозяев наилучшую результативность продемонстрировали Сергей Карасёв и Винс Картер — по 14 очков.
Расписание полуфинальной серии «Зенит» — ЦСКА:
Второй матч — 7 мая в 19:15 мск, Санкт-Петербург.
Третий матч — 10 мая в 14:00 мск, Москва.
Четвёртый матч — 12 мая в 16:00 мск, Москва.
Пятый матч (если потребуется) — 15 мая, Санкт-Петербург.
Шестой матч (если потребуется) — 18 мая, Москва.
Седьмой матч (если потребуется) — 21 мая, Санкт-Петербург.
Комментарии
- 5 мая 2024
-
21:07
-
20:55
-
20:15
-
19:47
-
19:35
-
18:50
-
18:43
-
17:37
-
17:32
-
16:44
-
16:20
-
15:43
-
15:02
-
14:53
-
14:04
-
13:34
-
13:09
-
12:28
-
11:50
-
11:43
-
11:07
-
10:21
-
09:59
-
09:18
-
09:00
-
04:27
-
00:18
- 4 мая 2024
-
23:42
-
23:12
-
22:54
-
22:44
-
22:26
-
22:04
-
21:31
-
20:41