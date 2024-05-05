ЦСКА обыграл «Зенит» на выезде в первом матче полуфинала Единой лиги

Завершился первый матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, в котором санкт-петербургский Зенит на своей площадке принимал ЦСКА. Счёт встречи 82:67 в пользу гостей.

Самыми результативными игроками встречи стали Амат М'Бай и Ливио Жан-Шарль — по 18 очков. В составе хозяев наилучшую результативность продемонстрировали Сергей Карасёв и Винс Картер — по 14 очков.

Расписание полуфинальной серии «Зенит» — ЦСКА:

Второй матч — 7 мая в 19:15 мск, Санкт-Петербург.

Третий матч — 10 мая в 14:00 мск, Москва.

Четвёртый матч — 12 мая в 16:00 мск, Москва.

Пятый матч (если потребуется) — 15 мая, Санкт-Петербург.

Шестой матч (если потребуется) — 18 мая, Москва.

Седьмой матч (если потребуется) — 21 мая, Санкт-Петербург.