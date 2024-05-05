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ЦСКА обыграл «Зенит» на выезде в первом матче полуфинала Единой лиги

ЦСКА обыграл «Зенит» на выезде в первом матче полуфинала Единой лиги
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Завершился первый матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, в котором санкт-петербургский Зенит на своей площадке принимал ЦСКА. Счёт встречи 82:67 в пользу гостей.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
05 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
67 : 82
ЦСКА
Москва
Зенит: Фрейзер, Морган, Захаров, Герасимов, Карасёв, Жбанов, Эртель, Зубков, Торопов, Курич, Карлтон, Хантер
ЦСКА: Уэйр, Джекири, Ганькевич, Тримбл, Ухов, Астапкович, Руженцев, Антонов, Жан-Шарль, Хэнлан, М'Бай, Курбанов

Самыми результативными игроками встречи стали Амат М'Бай и Ливио Жан-Шарль — по 18 очков. В составе хозяев наилучшую результативность продемонстрировали Сергей Карасёв и Винс Картер — по 14 очков.

Расписание полуфинальной серии «Зенит» — ЦСКА:

Второй матч — 7 мая в 19:15 мск, Санкт-Петербург.
Третий матч — 10 мая в 14:00 мск, Москва.
Четвёртый матч — 12 мая в 16:00 мск, Москва.
Пятый матч (если потребуется) — 15 мая, Санкт-Петербург.
Шестой матч (если потребуется) — 18 мая, Москва.
Седьмой матч (если потребуется) — 21 мая, Санкт-Петербург.

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