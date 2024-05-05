Главный тренер ЦСКА Пистиолис прокомментировал победу в матче с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис дал комментарий по поводу победы в первом матче серии 1/2 финала Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (82:67).

«Думаю, это была отличная игра для нас. Мы контролировали ход встречи от старта до финиша, придерживались плана, игроки показали характер. Но мы знаем, что это всего лишь первая игра, следующая будет совершенно другой. Ожидаем, что соперник отреагирует на это поражение.

Верю, что у нас с игроками очень хорошие взаимоотношения, мы понимаем друг друга, они большие профессионалы. Я уже знал большую часть команды, когда приходил. При этом я верю, что мои игроки могут играть куда лучше, чем то, что вы видели сегодня на паркете», — сказал Пистиолис на пресс-конференции после матча.