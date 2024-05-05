Паскуаль прокомментировал поражение в первом матче полуфинальной серии с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль дал комментарий по поводу поражения команды в первом матче полуфинальной серии с ЦСКА (67:82).

«Поздравляю ЦСКА. Через 48 часов мы будем готовы к следующей игре. Нам понадобится поддержка от болельщиков. Курич получил травму, Карлтон получил повреждение, Винс в первом же владении травмировался, но продолжил играть. Было просто невозможно играть сегодня», — сказал Паскуаль на пресс-конференции после матча.

Расписание полуфинальной серии «Зенит» — ЦСКА

Второй матч — 7 мая в 19:15 мск, Санкт-Петербург.

Третий матч — 10 мая в 14:00 мск, Москва.

Четвёртый матч — 12 мая в 16:00 мск, Москва.

Пятый матч (если потребуется) — 15 мая, Санкт-Петербург.

Шестой матч (если потребуется) — 18 мая, Москва.

Седьмой матч (если потребуется) — 21 мая, Санкт-Петербург.