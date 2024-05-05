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Паскуаль прокомментировал поражение в первом матче полуфинальной серии с ЦСКА

Паскуаль прокомментировал поражение в первом матче полуфинальной серии с ЦСКА
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль дал комментарий по поводу поражения команды в первом матче полуфинальной серии с ЦСКА (67:82).

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
05 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
67 : 82
ЦСКА
Москва
Зенит: Фрейзер, Морган, Захаров, Герасимов, Карасёв, Жбанов, Эртель, Зубков, Торопов, Курич, Карлтон, Хантер
ЦСКА: Уэйр, Джекири, Ганькевич, Тримбл, Ухов, Астапкович, Руженцев, Антонов, Жан-Шарль, Хэнлан, М'Бай, Курбанов

«Поздравляю ЦСКА. Через 48 часов мы будем готовы к следующей игре. Нам понадобится поддержка от болельщиков. Курич получил травму, Карлтон получил повреждение, Винс в первом же владении травмировался, но продолжил играть. Было просто невозможно играть сегодня», — сказал Паскуаль на пресс-конференции после матча.

Расписание полуфинальной серии «Зенит» — ЦСКА

Второй матч — 7 мая в 19:15 мск, Санкт-Петербург.
Третий матч — 10 мая в 14:00 мск, Москва.
Четвёртый матч — 12 мая в 16:00 мск, Москва.
Пятый матч (если потребуется) — 15 мая, Санкт-Петербург.
Шестой матч (если потребуется) — 18 мая, Москва.
Седьмой матч (если потребуется) — 21 мая, Санкт-Петербург.

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