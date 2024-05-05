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«Кливленд» стал последней командой, которая прошла во второй раунд плей-офф НБА

«Кливленд» стал последней командой, которая прошла во второй раунд плей-офф НБА
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На стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде завершился седьмой матч серии первого раунда плей-офф Восточной конференции НБА между «Кливленд Кавальерс» и «Орландо Мэджик». Счёт встречи 106:94 в пользу хозяев.

НБА - плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
05 мая 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
106 : 94
Орландо Мэджик
Орландо
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 39, ЛеВерт - 15, Страс - 13, Гарлэнд - 12, Мобли - 11, Меррилл - 8, Окоро - 8, Томпсон, Ньянг, Моррис, Джонс
Орландо Мэджик: Банкеро - 38, Картер - 13, Саггс - 10, Фульц - 8, Энтони - 8, Харрис - 6, Вагнер - 6, Вагнер - 3, Айзек - 2, Блэк, Хьюстан, Океке, Инглс, Ховард, Битадзе

Самым результативным игроком встречи стал Донован Митчелл, который записал в свой актив 39 очков, девять подборов и пять передач. В составе «Орландо» наилучшую результативность продемонстрировал Паоло Банкеро — 38 очков, 16 подборов и две передачи.

Таким образом, счёт в серии стал 4-3 в пользу «Кавальерс». Подопечные Джей Би Бикерстаффа стали последней командой, которая получила путёвку во второй раунд плей-офф.

В 1/2 финала Восточной конференции Кливленд встретится с «Бостон Селтикс». Преимущество домашней площадки будет у «кельтов».

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