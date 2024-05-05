«Кливленд» стал последней командой, которая прошла во второй раунд плей-офф НБА

На стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде завершился седьмой матч серии первого раунда плей-офф Восточной конференции НБА между «Кливленд Кавальерс» и «Орландо Мэджик». Счёт встречи 106:94 в пользу хозяев.
Самым результативным игроком встречи стал Донован Митчелл, который записал в свой актив 39 очков, девять подборов и пять передач. В составе «Орландо» наилучшую результативность продемонстрировал Паоло Банкеро — 38 очков, 16 подборов и две передачи.
Таким образом, счёт в серии стал 4-3 в пользу «Кавальерс». Подопечные Джей Би Бикерстаффа стали последней командой, которая получила путёвку во второй раунд плей-офф.
В 1/2 финала Восточной конференции Кливленд встретится с «Бостон Селтикс». Преимущество домашней площадки будет у «кельтов».
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