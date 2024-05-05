Технический фол Эдвардса в первой игре с «Денвером» был отменён

Технический фол звёздного защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса в третьей четверти матча с «Денвер Наггетс» был отменён по результатам проверки офиса лиги.

Напомним, в концовке третьей четверти Энтони Эдвардс сыграл один на один с защитником «Денвер Наггетс» Реджи Джексоном. Эдвардс чуть-чуть потолкался в посте, а затем резким проходом набрал два очка с помощью лэй-апа. После эпизода Энтони начал пристально смотреть на соперника, что не понравилось рядом стоящему арбитру, который и назначил технический фол Эдвардсу.

Напомним, сегодня, 5 мая, состоялся первый матч второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Денвер Наггетс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» и закончилась победой гостей со счётом 106:99.