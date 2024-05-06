Никита Курбанов преодолел отметку в 1500 подборов в Единой лиге

Вчера, 5 мая, баскетболист ЦСКА Никита Курбанов совершил восемь подборов в матче Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Теперь на счету россиянина 1504 подбора за всю карьеру в чемпионате.

Стоит отметить, что ранее Курбанов добрался до отметки в 300 перехватов за карьеру в Единой лиге.

Напомним, сегодня состоялся первый матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, в котором санкт-петербургский «Зенит» на своей площадке принимал ЦСКА. Счёт встречи 82:67 в пользу гостей.

Расписание полуфинальной серии «Зенит» — ЦСКА

Второй матч — 7 мая в 19:15 мск, Санкт-Петербург.

Третий матч — 10 мая в 14:00 мск, Москва.

Четвёртый матч — 12 мая в 16:00 мск, Москва.

Пятый матч (если потребуется) — 15 мая, Санкт-Петербург.

Шестой матч (если потребуется) — 18 мая, Москва.

Седьмой матч (если потребуется) — 21 мая, Санкт-Петербург.