Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Никита Курбанов преодолел отметку в 1500 подборов в Единой лиге

Никита Курбанов преодолел отметку в 1500 подборов в Единой лиге
Аудио-версия:
Комментарии

Вчера, 5 мая, баскетболист ЦСКА Никита Курбанов совершил восемь подборов в матче Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Теперь на счету россиянина 1504 подбора за всю карьеру в чемпионате.

Стоит отметить, что ранее Курбанов добрался до отметки в 300 перехватов за карьеру в Единой лиге.

Напомним, сегодня состоялся первый матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, в котором санкт-петербургский «Зенит» на своей площадке принимал ЦСКА. Счёт встречи 82:67 в пользу гостей.

Расписание полуфинальной серии «Зенит» — ЦСКА

Второй матч — 7 мая в 19:15 мск, Санкт-Петербург.
Третий матч — 10 мая в 14:00 мск, Москва.
Четвёртый матч — 12 мая в 16:00 мск, Москва.
Пятый матч (если потребуется) — 15 мая, Санкт-Петербург.
Шестой матч (если потребуется) — 18 мая, Москва.
Седьмой матч (если потребуется) — 21 мая, Санкт-Петербург.

Материалы по теме
Курбанов повторил достижение Фридзона и Бабурина, став третьим в истории ЕЛ по перехватам
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android