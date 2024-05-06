Эрдоган ответил на вопрос о своём будущем в «Руне»

Главный тренер «Руны» Эртугрул Эрдоган ответил на вопрос относительно своего будущего в московской команде. «Викинги» под руководством Эрдогана в своём дебютном сезоне в Единой лиге ВТБ заняли пятое место в группе «Б» и не смогли пробиться в плей-ин.

«Пока не знаю. В первую очередь нужно понять, какая у нас цель и какой бюджет на следующий сезон. Это очевидно, потому что мы новички. Общались с руководством на предмет продолжения сотрудничества? Конечно.

Мы обсуждали прошедший и следующий сезон. Мы поговорили, но сейчас нам нужно проделать определённую работу.

Когда всё прояснится, мы встретимся ещё раз, пообщаемся и начнём выстраивать команду для нового сезона. Прямо сейчас я не могу ничего сказать», — сказал Эрдоган в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте интервью с главным тренером «Руны» Эртугрулом Эрдоганом на «Чемпионате».