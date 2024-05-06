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Турецкий тренер «Руны» Эрдоган назвал Москву одним из лучших городов в мире для работы

Турецкий тренер «Руны» Эрдоган назвал Москву одним из лучших городов в мире для работы
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Главный тренер московский «Руны» из Турции Эртугрул Эрдоган высказался о своей работе в России.

«Я бывал в России и раньше, приезжал сюда пару раз. Но съездить в Россию и жить здесь постоянно — это разные вещи. Куда бы ты ни отправился, всегда интересно пережить новый опыт. Но я живу здесь уже несколько месяцев, и это другое.

Я спокойно занимался повседневными делами: баскетбол, тренировки, просмотр матчей, встречи с командой и руководством клуба. Также в Москве у меня были очень хорошие друзья, особенно из турецкого посольства. Я здорово проводил время в этом городе, побывал в Большом театре, на концертах, посетил музей, другие интересные места.

Это была какая-то невероятная жизнь. Какими бы ни были ваши ожидания, Москва их оправдывает. Я получил отличный опыт, не только баскетбольный, но и культурный. У меня появилось много новых друзей из России и других стран.

Конечно, случился один печальный момент — террористический акт, но в остальном могу сказать, что время в Москве было одним из лучших в моей жизни. Могу с уверенностью сказать, что для работы за границей Москва — один из лучших городов в мире», — сказал Эрдоган в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

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