Эрдоган высказался о дебютном сезоне «Руны» в Единой лиге

Главный тренер «Руны» Эртугрул Эрдоган оценил дебютный сезон московской команды в Единой лиге ВТБ.

«Для меня результат неудовлетворительный. Даже несмотря на тот баскетбол, который мы показывали на отдельных этапах сезона. Я хочу выигрывать в каждом матче. Это невозможно, я знаю. Но именно с такой установкой я выхожу на каждую игру.

Не важно, сколько у меня игроков и насколько они хороши. Меня это не заботит — я хочу выигрывать. У нас был впечатляющий старт, но в середине сезона мы столкнулись с множеством проблем и стали играть в очень плохой и слабый баскетбол. Мы проиграли много матчей подряд, очень важных матчей.

Этот сезон многому меня научил. Я разочарован тем, как мы выступили, но это часть работы. Это был успешный сезон для нас в плане развития игроков, но в остальном я неудовлетворён тем, как мы играли.

Так что я не могу сказать, что добился успеха в этом сезоне как тренер», — сказал Эрдоган в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте интервью с главным тренером «Руны» Эртуглуром Эрдоганом на «Чемпионате».