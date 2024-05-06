Главный тренер «Руны» Эрдоган: я хотел бы тренировать в Евролиге

Главный тренер «Руны» Эртугрул Эрдоган ответил на вопрос о своих амбициях поработать в качестве главного тренера в клубе из Евролиги.

«Мне 55 лет, но когда ты перестаёшь мечтать и проявлять амбиции стать лучшим, тебе нужно заканчивать с этим делом. Конечно, у меня по-прежнему есть мечты и амбиции показать мой тренерский талант на самом высоком уровне.

В истории баскетбола есть много примеров: Душан Ивкович работал главным тренером «Анадолу Эфес», а Богдан Таньевич возглавил сборную Черногории, когда им было около 70 лет. Возраст не так важен, гораздо важнее мышление.

Когда у тебя свежее молодое мышление, ты можешь многому научиться, стать тренером или игроком любого уровня. Так что да, я хотел бы тренировать в Евролиге. Я мечтаю работать на самом высоком уровне», — сказал Эрдоган в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте интервью с главным тренером «Руны» Эртугрулом Эрдоганом на «Чемпионате».