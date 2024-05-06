Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Разыгрывающий защитник Уиттакер задержится в «Уралмаше» до 2025 года

Разыгрывающий защитник Уиттакер задержится в «Уралмаше» до 2025 года
Комментарии

Разыгрывающий защитник команды «Уралмаш» американец Стэнли Уиттакер продлит контракт с баскетбольным клубом до лета 2025 года, сообщает телеграм-канал «Перехват».

Уиттакер пополнил состав «Уралмаша» по ходу нынешнего сезона и сразу же стал одним из самых полезных игроков команды. В 24 матчах Единой лиги он в среднем проводил на паркете по 29 минут, за которые отмечался статистикой в 14,1 очка, 2,7 подбора и 5,5 передачи за игру.

Стэнли Уиттакеру 29 лет, он является уроженцем американского города Филадельфия. Ранее в своей профессиональной карьере баскетболист выступал за итальянское «Динамо», немецкий «Карлсруэ Лайонс» и австрийский «Грац». Напомним, «Уралмаш» в начале мая объявил о продлении контракта с главным тренером Ростиславом Вергуном.

Материалы по теме
«Хотели попасть в плей-офф в первый же год». Интервью со Стэнли Уиттакером из «Уралмаша»
Эксклюзив
«Хотели попасть в плей-офф в первый же год». Интервью со Стэнли Уиттакером из «Уралмаша»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android