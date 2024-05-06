Разыгрывающий защитник Уиттакер задержится в «Уралмаше» до 2025 года

Разыгрывающий защитник команды «Уралмаш» американец Стэнли Уиттакер продлит контракт с баскетбольным клубом до лета 2025 года, сообщает телеграм-канал «Перехват».

Уиттакер пополнил состав «Уралмаша» по ходу нынешнего сезона и сразу же стал одним из самых полезных игроков команды. В 24 матчах Единой лиги он в среднем проводил на паркете по 29 минут, за которые отмечался статистикой в 14,1 очка, 2,7 подбора и 5,5 передачи за игру.

Стэнли Уиттакеру 29 лет, он является уроженцем американского города Филадельфия. Ранее в своей профессиональной карьере баскетболист выступал за итальянское «Динамо», немецкий «Карлсруэ Лайонс» и австрийский «Грац». Напомним, «Уралмаш» в начале мая объявил о продлении контракта с главным тренером Ростиславом Вергуном.