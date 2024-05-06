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«Кливленд» выиграл первую серию плей-офф без Леброна Джеймса с 1993 года

«Кливленд» выиграл первую серию плей-офф без Леброна Джеймса с 1993 года
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Команда «Кливленд Кавальерс» выиграла первую серию плей-офф НБА без Леброна Джеймса начиная с сезона-1992/1993.

Последний раз «Кливленд» побеждал в плей-офф в 2018-м, когда за команду ещё выступал Джеймс.

Напомним, вчера, 5 мая, на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде завершился седьмой матч серии первого раунда плей-офф Восточной конференции НБА между «Кливленд Кавальерс» и «Орландо Мэджик». Счёт встречи 106:94 в пользу хозяев.

Таким образом, счёт в серии стал 4-3 в пользу «Кавальерс». Подопечные Джей Би Бикерстаффа стали последней командой, которая получила путёвку во второй раунд плей-офф.

В 1/2 финала Восточной конференции Кливленд встретится с «Бостон Селтикс». Преимущество домашней площадки будет у «кельтов».

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