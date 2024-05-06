Капитан «Локомотива» Узинский поделился ожиданиями от полуфинальной серии с УНИКСом

Форвард и капитан «Локомотива-Кубань» Дмитрий Узинский высказался перед стартом полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом.

«У нас было достаточно времени после четвертьфинальной серии с «Пармой», чтобы восстановиться и набраться сил. Мы хорошо подготовились и готовы это доказать. Что касается преимущества площадки у УНИКСа, поддержки болельщиков, то нам дома, конечно, играть приятнее. Но мы знаем, что и в Казани на трибунах будет Локосемья, знаем, что будут смотреть трансляцию, мы чувствуем это и сделаем всё, чтобы их порадовать.

Сама серия против УНИКСа точно будет непростая. В регулярной части сезона у нас было равенство побед и поражений, все матчи проходили в серьёзной борьбе. Другого я в плей-офф и не жду. Соперник играет в атакующий баскетбол, играет агрессивно. И от того, как мы выдержим их натиск, как сильно ответим сами, и будет зависеть и исход ближайшей игры, и всего полуфинала», — сказал Узинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Серия УНИКС — «Локомотив-Кубань» стартует 6 мая в Казани.