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УНИКС — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
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19:00 Мск
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Ненад Димитриевич назвал самых опасных игроков «Локомотива»

Ненад Димитриевич назвал самых опасных игроков «Локомотива»
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26-летний разыгрывающий казанского УНИКСа Ненад Димитриевич высказался по поводу предстоящей полуфинальной серии с «Локомотивом-Кубань», которая начнётся сегодня, 6 мая, в 19:00 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
06 мая 2024, понедельник. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотив-Кубань» укомплектован сильными исполнителями на каждой позиции. Под занавес регулярного чемпионата они усилились двумя американскими защитниками – Патриком Миллером и Карвелом Андерсоном, который обладает отличным трёхочковым броском. Оба новичка добавили нашим соперникам энергии. С их приходом состав «Локо» стал ещё более качественным и сбалансированным.

У кубанцев отмечу Девона Акун-Пёрселла и Джейлена Барфорда. Считаю, что эти баскетболисты определяют игровой ритм у соперников. Когда у них идёт игра, краснодарцев сложно остановить. Поэтому наша задача – не дать лидерам «Локо» развернуться», — приводит слова Димитриевича пресс-служба УНИКСа.

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