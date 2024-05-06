Ненад Димитриевич назвал самых опасных игроков «Локомотива»

26-летний разыгрывающий казанского УНИКСа Ненад Димитриевич высказался по поводу предстоящей полуфинальной серии с «Локомотивом-Кубань», которая начнётся сегодня, 6 мая, в 19:00 по московскому времени.

«Локомотив-Кубань» укомплектован сильными исполнителями на каждой позиции. Под занавес регулярного чемпионата они усилились двумя американскими защитниками – Патриком Миллером и Карвелом Андерсоном, который обладает отличным трёхочковым броском. Оба новичка добавили нашим соперникам энергии. С их приходом состав «Локо» стал ещё более качественным и сбалансированным.

У кубанцев отмечу Девона Акун-Пёрселла и Джейлена Барфорда. Считаю, что эти баскетболисты определяют игровой ритм у соперников. Когда у них идёт игра, краснодарцев сложно остановить. Поэтому наша задача – не дать лидерам «Локо» развернуться», — приводит слова Димитриевича пресс-служба УНИКСа.