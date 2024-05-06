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Стало известно, когда начнётся второй сезон Лиги сильных людей по баскетболу «3х3»

Стало известно, когда начнётся второй сезон Лиги сильных людей по баскетболу «3х3»
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8 мая в Ижевске начнётся второй сезон Лиги сильных людей — первого в России и мире национального турнира по баскетболу «3х3» на колясках, организованного Российской федерацией баскетбола (РФБ) под эгидой проекта «тихий! баскетбол».

В четырёх этапах и суперфинале примут участие 17 команд спортсменов на колясках из Москвы, Тюмени, Казани, Грозного, Донецка, Владивостока и других регионов.

«Предстоящие туры Лиги сильных людей в Ижевске — отличная возможность показать, каким может быть адаптивный спорт, вовлечь в орбиту баскетбола как можно больше людей, которым нужна поддержка, а также обратить внимание на необходимость развития доступной среды», — сказал председатель Федерации баскетбола «Удмуртия» Марат Зиятдинов.

Первые три этапа пройдут с 8 по 15 мая в Ижевске на площадке «Баскетдом». Девять дней будут длиться сражения между командами за выход из группы. Четвёртый этап — в Нижнем Новгороде, а суперфинал будет интегрирован в финал чемпионата России по баскетболу «3х3».

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