Джейсон Кидд продлил контракт с «Далласом»

Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд продлил контракт с командой. Об этом у себя в социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер Шэмс Чарания. Сообщается, что стороны заключили новое соглашение сроком на несколько лет.

Кидд работает в «Маверикс» с 2021 года.

Напомним, «Даллас» победил «Лос-Анджелес Клипперс» в первом раунде плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (4-2) и в следующем раунде сыграет с клубом «Оклахома-Сити Тандер».

Лука Дончич подарил игрокам и тренерам «Далласа» электровелосипеды:

Ранее сообщалось, что Джейсон, наряду с Тайроном Лю из «Клипперс» и бывшим игроком НБА Джей Джей Редиком, якобы является одним из кандидатов на пост главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс».