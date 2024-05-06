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Basket News: брата Янниса Адетокунбо дисквалифицировали в Литовской баскетбольной лиге

Basket News: брата Янниса Адетокунбо дисквалифицировали в Литовской баскетбольной лиге
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22-летнего брата популярного игрока «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо Алекса руководство клуба «Мажейкяй» отстранило от групповых тренировок на неделю из-за дисквалификации накануне плей-офф Литовской баскетбольной лиги.

Причины данной меры не называются. Об этом сообщает портал Basket News. На период отстранения Алекс Адетокунбо будет проводить индивидуальные тренировки.

В последнем матче «Мажейкяй» встречался с обладателем Еврокубка «Леткабелисом». В этой игре Алекс провёл на площадке три минуты, что стало его наиболее низким показателем за всё время выступления в Литовской баскетбольной лиге.

В среднем за игру в Литовской баскетбольной лиге Алекс Адетокунбо проводит на площадке 15 минут и 50 секунд, а также набирает 8,6 очка, делает 2,5 подбора и 5,5 передачи.

Яннис Адетокунбо направляется в раздевалку «Индианы» после игры:

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