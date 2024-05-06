Велимир Перасович стал лучшим тренером сезона-2023/24 в Единой лиге

Главный тренер УНИКСа хорват Велимир Перасович победил в номинации «Лучший тренер» за сезон-2023/24 в Единой лиге ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Под руководством Перасовича казанская команда впервые в истории стала чемпионом регулярного сезона Единой лиги, одержав победу в 26 матчах из 36.

Хорватский специалист является серебряным призёром Олимпийских игр 1992 года, которые проходили в Барселоне. До подписания контракта с УНИКС Перасович тренировал многие европейские команды. В казанский клуб Велимир перешёл в 2021 году. С тех пор под его началом клуб победил в чемпионате Единой лиги в сезоне-2022/23. Кроме того он был удостоен чести быть главным тренером на Матче всех звёзд в 2023 и 2024 году.