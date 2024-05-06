Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Инсайдер назвал двух главных кандидатов на пост тренера «Лейкерс»

Инсайдер назвал двух главных кандидатов на пост тренера «Лейкерс»
Комментарии

Североамериканский журналист и обозреватель Los Angeles Times Дэн Войке назвал имена двух наиболее вероятных кандидатов на пост главного тренера популярного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс».

«В дополнение к Кенни Аткинсону и Терри Стоттсу, ассистента главного тренера «Денвер Наггетс» Дэвида Адельмана и помощника главного тренера «Миннесоты Тимбервулвз» Мика Нори также высоко котируют в руководстве «Лос-Анджелес Лейкерс», по словам моих непубличных источников», — приводит слова Войке портал Los Angeles Times.

Дэвид Адельман с 2017 года является ведущим помощником главного тренера «Денвер Наггетс» Майка Мэллоуна. В свою очередь, Мик Нори был приглашён на пост ведущего помощника главного тренера «Миннесоты Тимбервулвз» Криса Финча с 2021 года.

Материалы по теме
«Лейкерс» ожидаемо уволили главного тренера. Кто теперь возглавит «королевскую» банду?
«Лейкерс» ожидаемо уволили главного тренера. Кто теперь возглавит «королевскую» банду?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android