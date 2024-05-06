Инсайдер назвал двух главных кандидатов на пост тренера «Лейкерс»

Североамериканский журналист и обозреватель Los Angeles Times Дэн Войке назвал имена двух наиболее вероятных кандидатов на пост главного тренера популярного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс».

«В дополнение к Кенни Аткинсону и Терри Стоттсу, ассистента главного тренера «Денвер Наггетс» Дэвида Адельмана и помощника главного тренера «Миннесоты Тимбервулвз» Мика Нори также высоко котируют в руководстве «Лос-Анджелес Лейкерс», по словам моих непубличных источников», — приводит слова Войке портал Los Angeles Times.

Дэвид Адельман с 2017 года является ведущим помощником главного тренера «Денвер Наггетс» Майка Мэллоуна. В свою очередь, Мик Нори был приглашён на пост ведущего помощника главного тренера «Миннесоты Тимбервулвз» Криса Финча с 2021 года.