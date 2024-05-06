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«Хочу, чтобы это прекратилось». Энтони Эдвардс — о сравнениях с Майклом Джорданом

«Хочу, чтобы это прекратилось». Энтони Эдвардс — о сравнениях с Майклом Джорданом
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Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс обратился с просьбой к фанатам и аналитикам перестать сравнивать его с легендарным Майклом Джорадном.

«Хочу, чтобы это прекратилось. Он величайший всех времён. Меня нельзя сравнивать с ним», — приводит слова Эдвардса портал FOX Sports.

В текущем сезоне НБА Эдвардс провёл 79 игр. В среднем за матч Энтони набирает 25,9 очков, делает 5,5 подбора, а также 5,1 передачи.

Напомним, вчера, 5 мая, состоялся первый матч второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Денвер Наггетс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» и закончилась победой гостей со счётом 106:99.

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