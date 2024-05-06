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Стивен Эй Смит объяснил, почему шансы Леброна считаться величайшим в НБА снижены

Стивен Эй Смит объяснил, почему шансы Леброна считаться величайшим в НБА снижены
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Известный телеведущий канала ESPN Стивен Эй Смит считает, что популярный тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не может в полной мере считаться величайшим игроком Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), поскольку у него было порядка десяти главных тренеров.

«Скорее всего, именно поэтому у Леброна четыре перстня, а не шесть», — приводит слова Стивена Эй Смита портал NBACentral.

Напомним, в нынешнем сезоне НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» уже закончил борьбу. В первом раунде плей-офф со счётом 1-4 калифорнийский клуб уступил «Денвер Наггетс». Ранее североамериканский журналист и обозреватель Los Angeles Times Дэн Войке сообщил имена двух главных кандидатов на пост тренера «Лос-Анджелес Лейкерс».

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