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Главный тренер «Локо» Секулич высказался о поражении УНИКСу в первом матче 1/2 Единой лиги

Главный тренер «Локо» Секулич высказался о поражении УНИКСу в первом матче 1/2 Единой лиги
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Главный тренер «Локомотива-Кубани» Александр Секулич высказался о поражении УНИКСу в первом матче серии 1/2 Единой лиги.

«В первой половине не удалось сдержать соперника – не реализовывали свои открытые броски, допустили слишком много ошибок, позволяя сопернику набирать лёгкие очки в быстрых отрывах.

После большого перерыва перестроились, лучше защищались, двигали мяч, совершили меньше потерь и смогли затащить соперника в концовку, но для победы сегодня этого было мало. В составе УНИКСа достаточно игроков, которые знают, как удерживать преимущество, как выигрывать такого рода матчи.

Тем не менее, я горжусь своими ребятами, они бились до конца. Сегодня тот случай, когда важно не то, что ты проигрываешь, а то как ты проигрываешь. Команда была в праве уходить с площадки после матча с высоко поднятой головой. Надо сделать правильные выводы после этой игры. Теперь все наши мысли о втором матче!» — приводит слова Секулича пресс-служба лиги.

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