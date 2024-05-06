Главный тренер УНИКСа Перасович проанализировал первую игру 1/2 с «Локомотивом-Кубанью»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу команды в матче с «Локомотивом-Кубанью» в рамках 1/2 Единой лиги.

«Это матч плей-офф. Знаем, что «Локомотив-Кубань» играет жёстко и имеет очень глубокий состав. Многие их игроки способны действовать в контакте. Считаю, в первой половине мы отлично защищались. После большого перерыва у нас начались проблемы с того момента, когда мы перестали двигать мяч в нападении, затормозили игру и ждали окончания матча. Похожий сценарий был у нас в этом году в матче с «Локомотивом-Кубань» в рамках топ-6, когда мы вели с преимуществом в 16 очков, но позволили соперникам догнать нас. Однако сегодня, на мой взгляд, УНИКС заслужил победу, потому что в концовке мы нашли способ довести матч до победы. В любом случае каждая игра будет сложной, потому что нам хорошо известно, что такое плей-офф», — приводит слова Перасовича пресс-служба клуба.