Василий Карасёв: Россия — это не захолустная страна, которая никогда ничего не выигрывала

Главный тренер МБА Василий Карасёв пояснил свою фразу о том, что стоит прекратить снисходительно относиться к российским баскетболистам.

«Не надо говорить, что МБА — молодая команда без иностранцев и прочее. Мы такой же клуб лиги ВТБ, который хочет выигрывать, который хочет бороться за какие-то места. Самое главное, чтобы в это поверили сами игроки и не искали себе каких-то оправданий: «у нас нет иностранцев, не тот бюджет» и прочее.

Вы выходите на площадку — или вы, или нет. У нас всё это было, мы играли. Мы не какая-то там захолустная страна, которая никогда ничего не выигрывала. У нас был топовый баскетбол, мы всегда играли за медали, а сейчас получается какая-то немного такая ситуация… странно, куда-то всё это сразу пропало.

Надо всё это возвращать, и я надеюсь, что один из шагов — это как раз команда МБА для россиян», — сказал Карасёв в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

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