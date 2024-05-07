Василий Карасёв: игроки, которые могли бы усилить МБА, идут в топ-клубы на скамейку

Главный тренер МБА Василий Карасёв ответил на вопрос о том, могла ли команда усилиться игроками по ходу сезона.

«У нас довольно-таки много российских игроков, которых можно было бы собрать в один клуб и показать очень приличный результат, очень приличный.

Мне единственное обидно, что действительно те игроки, которые могли бы помочь МБА, играть и выигрывать, они зачастую идут в топ-клубы и садятся на скамейку, даже не получают игрового времени.

Хотя я прекрасно понимаю, что это бизнес, это их работа, они приходят туда за бешеные деньги, поэтому здесь вопросов никаких не может быть.

Мы в прошлом году, когда у нас были травмы, пытались кого-то взять, но никто никого не отдаёт, никому это особо не надо. Ну, может быть, тем и интереснее. Мы рассчитываем на свои ресурсы», — сказал Карасёв в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

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